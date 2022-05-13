Bakan Nebati: Konut paketi açıklandıktan sonra fiyatları artıranları tespit ettik, bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut paketinin açıklanması sonrası ev fiyatlarının artmasına ilişkin olarak "Konut fiyatını paket açıkladıktan sonra artıranların hepsi tek tek tespit edildi. Bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz" dedi. Nebati "enflasyonla mücadelemiz topyekun olduğumuz sürece başarıya ulaşacaktır." diye konuştu.

Nebati Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul toplantısındaki konuşmasında "Bu hafta konut sektörüne yönelik üç paket ile konut arzını artırıyor, vatandaşlarımızın uygun finans yöntemi ile konuta erişimini artırıyoruz. Astronomik fiyat artışlarıyla suistimal etmeye çalışanlara asla göz yummayacağız." açıklamasını yaptı.

"Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız"

Nebati, "Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor, bunun için gereken tüm önlemleri alıyor, almaya devam ediyoruz. Arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulmasını kararlaştırdık. Vatandaşımızın alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız" ifadesini kullandı.

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