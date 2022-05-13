Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'nda konuştu. Nebati enflasyonla mücadelenin öncelikler arasında olduğunu ifade ederek "Önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Nebati "Ülkemizde enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz" dedi.

Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Son 5 yılda çiftçilerimize yaklaşık 90 milyar TL tarımsal destekleme gerçekleştirdik. 2022 yılı için 25,8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticileri için 3,2 milyar destek ilave ederek 29 milyar TL'ye çıkardık.

Salgına rağmen 2020 ve 2021 yıllarında dünyada en iyi performansı gösteren ülkelerin başında yer aldık. 2020'de dünya küçülürken 1,8 büyümeyle pozitif ayrıştık. 2021'de çift haneli büyüyen dünyanın ender ülkelerinden olduk.

Sanayi üretimimiz güçlü şekilde artmaya devam ediyor, istihdam 30 milyona ulaştı, ihracatta her ay rekorlar kırılıyor. Yatırım iştahı da güçlü şekilde seyrediyor. Bizler güçlü performansın sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

İhracat istihdam büyüme ve yatırımı artırmak Türkiye Ekonomi Modelinin merkezinde bulunuyor.

"Enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz"

Ülkemizde enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz. Tıpkı dövizdeki hızlı yükselişi KKM gibi yenilikçi bir adımla durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadele de öncelikli konularımızdan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmeyi hedefliyoruz.

Piyasadaki fiyatları mercek altına alan timlerimiz denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm süreci analiz edip denetliyor."