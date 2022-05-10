Bakan Nebati'den konut fiyatlarının birden artmasıyla ilgili açıklama: Asla müsamaha göstermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu konut finansmanı projesinin ardından ev fiyatlarının bir anda yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı. Nebati, 'fahiş fiyat artışlarını yakından takip ettiklerini' belirterek; asla müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

Bakan Nebati'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.

Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.

Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.

Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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