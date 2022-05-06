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Politika

Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret: Seninleyiz!

İki bakan, Twitter'dan görüşmeye dair paylaşım yaptı

06 Mayıs 2022 15:30

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. 

Bakan Nebati, Bakan Soylu'yu ziyaret etti. İki bakan, Twitter'dan görüşmeye dair paylaşım yaptı. 

Nebati, "İçişleri Bakanımız Sn. @suleymansoylu 'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim. #SeninleyizSoylu" ifadesini kullandı. 

Soylu da "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. @NureddinNebati Beyefendiye, Bakanlığımızı ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan 'ın liderliğinde kıymetli yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. 

 

nureddin nebatisüleyman soylupolitikahaber
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