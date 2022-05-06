Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret: Seninleyiz!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Bakan Nebati, Bakan Soylu'yu ziyaret etti. İki bakan, Twitter'dan görüşmeye dair paylaşım yaptı.

Nebati, "İçişleri Bakanımız Sn. @suleymansoylu 'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim. #SeninleyizSoylu" ifadesini kullandı.

Soylu da "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. @NureddinNebati Beyefendiye, Bakanlığımızı ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan 'ın liderliğinde kıymetli yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.