Nabi Avcı: Dershaneler konusunda 'akademik lise' üzerinde anlaştık

Dershane temsilcileri ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı (MEB) Nabi Avcı, dershaneler konusunda bir dönüşüm olacağını ve bu konuda da anlaşmaya varıldığını belirterek, "Özel okula dönüşüm konusunda mevcut kriterlerle dönüşebilecek dershanelerle ilgili sorun yok." dedi. Avcı özel okula dönüşmeyecek diğer dershaneler için de "Akademik lise denilen bir düzenleme ile belli bir sürede bu geçişin daha sağlıklı olacağı konusunda görüş birliği var" diye konuştu.

Bakan Avcı, dershane temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldi. Avcı'nın başkanlığında geçekleşen toplantıya MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ve 7 dershane temsilcisi katıldı.

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Avcı, görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirterek "Açık lise ya da akademik lisenin nasıl olabileceği konusunda görüşlerini aldık. Bundan sonraki aşamada da kamuoyuyla görüşlerini paylaşacaklardır. Biz notlarımızı aldık, bundan sonra süreç başarıyla sonuçlanacaktır" dedi.

Bugünkü görüşmede dershane sektöründe çalışanların yapılacak düzenlemelerden nasıl etkileneceği konusunun ağırlıklı olarak ele alındığını belirten Avcı, "Bunun bir kapatma değil, dönüşme süreci olduğu konusunda da anlayış birliğimiz var. Mevcut kriterlerle özel okula dönüşeceklerde bir sorun görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Avcı, "Bugünkü görüşmede bir dönüşüm sürecinde paydaşların, ilgili kesimlerin, öğretmenlerimiz, eğiticiler ve dershanecilik sektörünün etrafında oluşan diğer yardımcı sektörler nasıl etkilenir, nasıl bu süreç yönetilirse ilgili paydaşlar maksimum katkıyı sağlayabilir bunları konuştuk" derken, üzerinde temel olarak anlaşılan konunun bunun bir kapatma değil dönüşüm süreci olduğu bilgisini verdi.

Sektörden destek alınırsa çok başarılı sonuçlara ulaşılacağı gibi bir anlayış birliğinin olduğunun altını çizen Bakan Avcı, şunları kaydetti:

‘Akademik lise’

"Özel okula dönüşüm konusunda mevcut kriterlerle dönüşebilecek dershanelerle ilgili sorun yok. Geri kalanların da büyük ölçüde bizim açık lise dediğimiz arkadaşlarımızın akademik lise dediği gibi bu ad bana daha olumlu geldi. Akademik lise denilen bir düzenleme ile belli bir sürede bu geçişin daha sağlıklı olacağı konusunda görüş birliği var. Geçiş sürecinin zamanlaması süresi ve kimin bu kurumlardan hangi koşullarda hizmet alabileceği gibi hususlarda önerilerini de aldık. Bunlar da bizim açımızdan değerlendirilmesi gereken öneriler olarak görüldü. Biz daha önceki açıklamalarımızda bir kısım özel okula da dönüşemiyorum, akademik liseye de dönüşemiyorum diyen kurumlara da halk eğitim veya özel etüt eğitim merkezi olma imkanı sağlayabiliriz dedik. Şunu söylemem lazım, özel etüt eğitim merkezleri ücretli olmaz. Yani devam eden öğrenciden bu kurum işleticilerinin ücret talebi doğru olmaz. Orada zaten SODES kapsamında yaptığımız gibi hizmet alacak yoksul öğrencilerimizi veya dezavantajlı gruplarımızın desteklenmesi konusunda destekler sağlayabiliriz."

‘İyi niyetli olanlara farklı alternatifleri sunduk’

Bir soru üzerine iyi niyetli olan bütün dershanelerimizin dönüşüm sürecine katılabilecekleri farklı alternatifleri sunduklarının altını çizen Bakan Avcı, "Bu konuda da bir anlayış birliği var. Biz özel okul da olmayız, açık lise de olmayız, özel etüt merkezi de halk eğitim merkezi de olmayız diyenlere de, ama elimde de alt yapı var, dönüşüm sürecinde sıkıntılarım olabilir, diyenlere de, halk eğitim merkezi olarak kullanabileceğimiz nitelikteyse, yerel yönetimler de devreye girebilir bu noktada, o mekanları da bu şekilde değerlendiririz. Hangi nitelikte olursa olsun iyi niyetli olan bütün dershanelerimizin dönüşüm sürecine katılabilecekleri farklı alternatifleri sunmuş olduk" dedi.

Avcı ayrıca şunları kaydetti:

"Açık liseye giden öğrenciler bir tarafa, onun dışında meslek lisesinde okuyan öğrencilerimiz, güzel sanatlarda okuyan öğrencilerimiz, bunlar belli kültür derslerini almadığını düşünüyor ama üniversiteye de devam etmek istiyor. Bir yandan da spor lisesi mezunu olmak istiyor. İmam hatip lisesinin mezunu olmak istiyor ama bu takviye dersleri de almak istiyor. Bizim uygulamamızda zaten farklı okullardan kredi alma imkanı var. Kredi tamamlama ve alma imkanını açık veya akademik liselere sağlanması tasarımız var. Bunu değerlendireceğiz."