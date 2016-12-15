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Yaşam

Bakan Müezzinoğlu’ndan ‘yaz saati’ açıklaması

“Yaşanan sorunlar veya getirdiği artılar değerlendirilir”

15 Aralık 2016 20:29

Vatandaşların tepkilerini dile getirdiği yaz saati uygulaması hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıklamada bulundu. Müezzinoğlu uygulamanın bu yıl ilk defa denendiğini ve yaşanan sorunlara değerlendirmeler yapacaklarını belirtti

Müezzinoğlu, saatlerin değişip değişmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda ilk defa bu yıl yaz saati uygulamasına ülke olarak geçmedik, bunun artıları eksileri değerlendirilir. Yaşanan sorunlar veya getirdiği artılar değerlendirilir” dedi.

Bakan Müezzinoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Değerlendirme yapılacak"

"Yaz saati uygulamasında, öğrenciler için bir düzenleme yapılırsa, çalışan anne-babalar için de bir düzenleme söz konusu olur mu?" sorusuna Müezzinoğlu, “Şu anda ilk defa bu yıl yaz saati uygulamasına ilk defa geçmedik, bunu artıları, eksileri değerlendirilir. Yaşanan sorunlar veya getirdiği artılar değerlendirilir. Bunlar çok farklı boyutlarıyla değerlendirilir. Ama bu değerlendirmeleri hükümet olarak yapmadan şu anda bir değerlendirme sürecini ifade edebilirim. ‘Şöyle olsun’ demek değerlendirmeden sonra çıkacak karardır” diye cevapladı.

 

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