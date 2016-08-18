Bakan Lütfi Elvan: Polonya FETÖ'yü izlemeye aldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “FETÖ’nün özellikle Asya’da, Afrika’da siyasi nüfuz alanı geniş. Avrupa’da bu kadar değil ama bunun önlemlerini almalıyız" dedi. "Örgüt Avrupa’da güçlenmeye, kamuoyu oluşturmaya çalışacak; biz de şiddetli bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz" diyen Elvan, "Polonya Başbakan Yardımcısı’na detaylı olarak anlattım. Paralelle ilgili burada bir üniversite ve lise var. Bu yapının ülkemize ne kadar büyük zarar verdiğini, Polonya’ya da ileride nasıl bir tehdit teşkil edeceğini anlattım. ‘Bunları izlemeye aldık, takip ediyoruz’ dediler" diye konuştu.

Bakan Elvan’ın yurt dışı ekonomik tanıtım heyetine, TOBB, TİM, DEİK, MUSİAD, Borsa İstanbul başkanlarının yanı sıra, ilk kez muhalefet temsilcileri CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Baki Şimşek de katıldı.

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kart'ın aktardığına göre, Elvan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Darbeye karşı bizi dekteklediler"

“FETÖ’nün özellikle Asya’da, Afrika’da siyasi nüfuz alanı geniş. Avrupa’da bu kadar değil ama bunun önlemlerini almalıyız. Örgüt Avrupa’da güçlenmeye, kamuoyu oluşturmaya çalışacak; biz de şiddetli bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü daha önce bölücü örgütün etkinliğine engel olunamadı, Avrupa’da siyasi etkinlik kazandılar. Polonya Başbakan Yardımcısı’na detaylı olarak anlattım. Paralelle ilgili burada bir üniversite ve lise var. Bu yapının ülkemize ne kadar büyük zarar verdiğini, Polonya’ya da ileride nasıl bir tehdit teşkil edeceğini anlattım. ‘Bunları izlemeye aldık, takip ediyoruz’ dediler. Polonya, darbe girişimine karşı da bizi destekledi, AB üyeliğimizi de destekliyor.”

"AB içine kapanıyor"

“AB demokratik değerler, temel hak ve hürriyetler üzerine kurulu, çok kültürlü birliktir diyorduk hep. Ama artık kendi içinde problemleri var, ülkeler birbirleriyle çekişiyor, yavaş yavaş içine kapanma eğilimine giriyorlar. Bu çok tehlikeli. Bu tür yalnızlaşmalar evrensel değerlerlerden uzaklaşmaya da neden olabilir.”

"Tasfiye hassasiyeti"

“İki-üç haftadan beri gecemiz gündüzümüz bu personele yönelik detaylı çalışmalarla geçiyor. Hata yapmamak için her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Elimizde bilgiler belgeler var, tespitler var. Hepsini karşılaştırıyoruz, doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bir kişinin salt ihbarıyla hareket etmiyoruz, mahallinde çalışma yaptırıyoruz. Bir kişiyle ilgili sadece son değerlendirmeyi yaparken bile 1 saat harcadığımız oluyor.”

" AK Parti’de de araştırılıyor"

“Partimizde, teşkilatlarda bu yapıdan olanlar varsa elbette temizlenecek. Genel merkezimiz de bir genelge yayınladı. Teşkilatlar düzeyinde böyle bir çalışma yapılıyor.”

“FETÖ ile ilgisi olmayan hasbel kader şirkete mal satmış, terör örgütüyle ilişkisi yok. Bu tür firmalara da herhangi bir şey yapmayacağız.”

“Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki gençlerin istihdamı için bir paket hazırladık. . Kadınlara yönelik de bazı programlar düzenleyeceğiz..”

“Herhangi bir kamu kurumu kendine ait bir varlığı, kendine ait bir taşınmazı ve gayrimenkulü satılmasını istediği zaman, talep etmesi halinde Özelleştirme İdaresi bunu yapacak.”