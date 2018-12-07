Bakan Kurum'dan Yemen'e yardım çağrısı (2)

\'DEPREM RİSKİ ALTINDAKİ KONUTLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR\'

Mevlana\'yı anma törenlerine katılmak için memleketi Konya\'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meram Belediyesi tarafından Uluırmak Mahallesi\'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki konutların temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, temel atma törenindeki konuşmasında, bakanlığının 100 günlük eylem planının yüzde 98\'ini başarıyla tamamladıklarını, şimdi ikinci 100 günlük eylem planını hayata geçireceklerini söyledi.

Türkiye\'deki toprakların yüzde 66\'sının deprem riski altında olduğunu ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

\'\'Ülkemiz topraklarının yüzde 66\'sı, nüfusumuzun da yüzde 71\'i birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yaşıyor. Bugüne kadar meydana gelen depremlerde 86 bin vatandaşımızı kaybettik. Bu depremler bize gösterdiği acilen deprem riski altında olan konutların dönüştürülmesi gerekiyor. Biz bugüne kadar 562 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik.\'\'

Bakan Kurum, dönüşüm projelerinin de şehrin siluetini ve mahalle anlayışını bozmaması gerektiğini belirtti.

Kurum, bakanlık olarak alt gelir grupları ve emekliler içinde yurt genelinde konut projelerinin devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yeni yapılacak konutların temeli atıldı.



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