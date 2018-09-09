Bakan Kurum: Yeni yönetmelikle, binalarda her daireye bir otopark yapılacak (2)

\'ŞEHRİN SİLUETİNE ZARAR VEREN PROJELERE İLİŞKİN GEREKEN YAPILACAK\'

Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret eden Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra belediye başkanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin kentsel dönüşüm merkezlerini ziyaret eden Kurum, Panorama 1326 Müzesi’ni de gezdi. Bakan Kurum’un son durağı ise Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi oldu. Burada öğrencilerle yaprak toplayarak kompost gübre yapımı hakkında bilgi alan Kurum, sahipsiz sokak hayvanlarını da miniklerle birlikte besledi.

\'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GÖNÜL ESASINA DAYALI YAPACAĞIZ\'

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün Bursa’da valimiz ve belediye başkanlarımızla şehrin sorunlarını tartıştık. Kentsel dönüşüm bizim için büyük bir önem arz ediyor. Kentsel dönüşümü yoğunluk artışı ile değil, mevcutta yerinde dönüşümle, vatandaşın gönül esasına dayalı yapmak istiyoruz. Bu yaptığımız dönüşümler tartışılır değil, gerçekten herkesin memnun olduğu projeler olmalıdır. Bu noktada ilçe belediye başkanları ile birlikte kararlar aldık. İlçelerinde projeleri bu yönde uygulayacaklar. Şehrin siluetine zarar veren projelere ilişkin de gereken neyse yapılacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Biz geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel şehirler bırakmak istiyoruz. Bu noktada biz yöneticilere düşen görevleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Zaten Bursa’da bir bütünlük, birliktelik var. Biz de bakanlık olarak bu bütünlüğe destek vereceğiz” diye konuştu.

Eski Atatürk Stadı’nın ‘Millet Bahçesi’ olacağını dile getiren Bakan Kurum, “Şehirdeki eski stadyumun olduğu yeri Millet Bahçesi yapma noktasında bakanlıkla birlikte belediyemiz çalışacak ve sahadaki uygulamayı da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’mız (TOKİ) yapacak. Orada da şehrin nefes alacağı, insanların tüm ihtiyaçlarını gidereceği bir Millet Bahçesi projesi yakın zamanda gerçekleştiriyor olacağız. Tarihi kent Bursa yine bu kültürünü, mirasını gelecek nesillere aktaracak” dedi.

\'SIFIR ATIK PROJESİNİ TÜM TÜRKİYE\'YE YAYACAĞIZ\'

Osmangazi Belediyesi’nin ‘Sıfır atık’ projesinin tüm Türkiye’ye yayacaklarını belirten Bakan Kurum, “Sıfır Atık projesini uygulamasını yerinde gördük. Bu da hayvan barınağında Türkiye’de ilk defa uygulanan bir projedir. Sıfır atık projesi kapsamın gençlerimizle atıklarımızı doğal ortamda kompost haline getirdik. Belediyemiz bu atıklarla ilgili bir makine üretmişler. Oradan atıkları atınca sokak hayvanlarının beslenmesi için yem veriyor. Burada çocuklarımızla birlikte sokak hayvanlarını besledik. Bu bilinci yerleştirmek, gençlerimize aşılamak bizim için çok önemli. Gelecek nesillerimiz bugünden daha iyi olacak. Biz de bakanlık olarak sıfır atık projesini tüm Türkiye’ye yayacağız. Bu sayede ciddi gelirler elde edeceğiz. Yıllık 12 milyar lira kazançtan söz ediyoruz. Bursa’da aldığımız kararların sahada bir an önce uygulamalarını yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı. Bakan kurum daha sonra İstanbul\'a gitmek üzere Bursa\'dan ayrıldı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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