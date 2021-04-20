Bakan Kurum: Termik santrallerin emisyon ölçüm sistemlerinden elde edilen sonuçlar ‘Ticari Sır' kapsamındadır

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, özelleştirilen termik santraller hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi verdi. Bakan Kurum, “Termik santralleri bacalarında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm sistemlerinden elde edilen ölçüm sonuçları Bilgi Edinme Kanunu'nun 23. Maddesi ‘Ticari Sır' başlığında yer alan hususlar kapsamında değerlendirildiği için kamuoyu ile paylaşılamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurumun yanıtına tepki gösteren Bülbül, “Yurttaşlarımızın yaşam alanları katlediliyor, salınan gazlar nedeniyle sağlıkları bozuluyor. İnsan yaşamını etkileyen, çevresel risk oluşturan faaliyetler nasıl ticari sır olabilir? Santrallerin ölçüm verileri ilgili kanunun hangi hususları kapsamında ticari sır olmuş Bakan bunu açıklamalı” dedi.

"Bunlar ticari değil Bakan sırrı"

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, soru önergesine düzgün bir yanıt alamadığını belirten Bülbül, “Gönderilen yanıt sadece kağıt israfıdır. Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal, Zonguldak Çatalağzı, Manisa Soma, Orhaneli, Muğla Yatağan, Afşin B ve Çayırhan Termik Santrallerinde hangi yatırımların yapıldığı yanıtsız. Hangi santralin iyileştirilmesi tamamlandı, yanıtsız. Bu cevaplar Bakanlıkta var ama sır gibi saklanıyor. Bunlar ticari değil Bakan sırrı” diyerek bazı santrallerde emisyon ölçüm sistemlerinin kurulu olmasına karşın çalışmadığını iddia etti.