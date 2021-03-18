Bakan Kurum'dan Yusufeli açıklaması: Yanan evlerin yerine 6 ay içinde yenileri yapılacak

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında yanan 60 ev hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanan evlerin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa edeceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangına ilişkin açıklama yaptı.

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Bakan Kurum, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir. Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" ifadesini kullandı.