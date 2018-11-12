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Politika

Bakan Kurum, Bitlis'te şehit polis amirinin isminin verildiği parkın açılışına katıldı (2)

SİNEMA YOKUŞU VE BİTLİS ÇARŞISINI GEZDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret için geldiği Bitlis'te İl Özel İdaresi tarafından restore edilen Sinema yokuşu ve Bitlis çarşısını gezdi

12 Kasım 2018 00:44

SİNEMA YOKUŞU VE BİTLİS ÇARŞISINI GEZDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret için geldiği Bitlis\'te İl Özel İdaresi tarafından restore edilen Sinema yokuşu ve Bitlis çarşısını gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras’tan bilgi alan Bakan Kurum, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Kurum daha sonra Hüsrevpaşa Mahallesi\'nde bulunan AK Parti İl Binasına geçerek burada partililerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Kurum karayoluyla Batman’a hareket etti.

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