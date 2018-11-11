Bakan Kurum, Bitlis'te şehit polis amirinin isminin verildiği parkın açılışına katıldı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak ve şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım\'ın ismini verildiği parkın açılışına katılmak üzere Bitlis\'e geldi.

Muş’tan karayoluyla Bitlis’e gelen Bakan Murat Kurum, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Tekstil Kent alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Bitlis Valiliği\'ne geçen Bakan Kurum, Vali Oktay Çağatay ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Kurum, valilikte, belediye başkanları ve kaymakamlarla basına kapalı toplantı yaptı.Toplantı çıkışında Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, kentte hayata geçireceği projelerle ilgili açıklama yaptı.

\'BİTLİS ATIK SU VE İÇME SUYU İSALE HATLARI YENİLENECEK\'

Bakan Kurum, \"Bu kentte kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçeleri, parklar, alt yapı ve Bakanlığımızı ilgilendiren konularda istişarelerde bulunduk. Bu istişareler neticesinde öncelikli olarak Bitlis deresi üzerinde bulunanların bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısında acilen dönüşmesi gerekiyor. Bu çerçevede, daha önce TOKİ Başkanlığı tarafından yeni sanayi bölgesinde 412 üniteyi il özel idaresi eliyle vatandaşlarımızla görüşerek dönüşümünü sağlamış olacağız. Burada Toplu Konut İdaresi, gerek İl Özel İdaresi ve gerekse Bakanlığımız gerekli desteği yapacaklar. Bir kısım hak sahibi vatandaşımıza ödemeleri yapılacak. Geriye kalan kısmıyla da uzun vadeli borçlandırma yapacağız. Maliyet bedelleri üzerinden buradaki dönüşümü sağlayacağız. Burası, Bitlis için önemli bir güzergah. Bizden öncesinde başladı kısa sürede değerlendirerek bitirmeyi hedefliyoruz. Bitlis merkezde içme suyu ve kanalizasyon inşaatımız 2019 yılı içerinde tamamlanacak. 66 kilometre atık suyu, 83 kilometre içme suyu ishale hattını yeniliyoruz. Bu hatlarla birlikte yeni borular ve alt yapısı ile birlikte Bitlis halkı daha düzenli alt yapı ve kanalizasyon sistemine sahip olacak. Bununda ihale bedeli yaklaşık 53 milyon lira. Fiyat artışlarıyla birlikte 60 milyona mal ederek tamamlayacağız\" dedi.

PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE, ATIK SU VAN GÖLÜ\'NE AKMAYACAK\'

Bakan Kurum, \'Atık Su projesi\' ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

“2019 yılı içerisinde ihalesine gerçekleştirdiğimizi planladığımız Bitlis için önem arz eden katı atık su arıtma tesisimiz var. Bunun projesini iller Bankası genel müdürlüğümüz çizecek. İnşallah 2019 yılında atık su artıma tesisinin ihalesini de yapmış olacağız. Böylelikle Bitlis\'in hem içme suyu ve kanalizasyon arıtma tesisi çözüme kavuşmuş olacak. Akabinde ilçeleri de içine alacak bir proje hayata geçireceğiz. Bu projeye ilişkin hem atıkların bertaraf tesisi, hem de atık su arıtmalarla alakalı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz çalışacak. Projenin bitiminin akabinde 2023 yılına kadar hiç bir atık suyun Van Gölü\'ne akmayacağını söylüyoruz. Bu da hem turizm açısından, hem de bölge insanı ve tarım açısından büyük önem arz ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, buradaki yerel yönetimlerimizle, valimizle ve milletvekillerimizle bu bölgenin ihtiyacı olan ne ise, bu ihtiyaçları giderme noktasında çalışıyoruz. İnşallah Bitlis’i hak ettiği noktaya getirmek üzere bir çok projemiz olacak. Yine tekstil kent projesi Bitlis için büyük önem arz ediyor. Hem Bitlis’in istihdamı ve buradaki vatandaşlarımızın çalışması ve gelirinin artırılması adına tekstil kent projesi ile ilgili ve akabinde de Bitlis’in gelirinin büyük kısmının elde edildiği tarım ve hayvancılık ile ilgili entegre üretim tesisleri ve hayvancılık yapılacak organize tesisler de kısa süre içerisinde bölgeye kazandırmış olacağız.\"

\'PARKA ŞEHİT POLİS AMİRİNİN İSMİ VERİLDİ\'

Bakan Kurum, Bitlis Belediyesi tarafından Beş Minare Mahallesinde yapılan parka İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen patlamada şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım’ın isminin verildiğini ifade ederek,“Çevre şehircilik Bakanlığı olarak hibe kapsamında toplamda 7 parkı, Bitlis\'e kazandırmış olacağız. Bunlardan Sevgi Evleri önünde inşa edilen ve bugün açılışının yapacağımı parkın ismini de Beşiktaş saldırısında şehit olan Emniyet Amirimiz Kadir Yıldırım’ın isimini veriyoruz\" diye konuştu.Bakan Kurum, daha sonra Beş Minare Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan ve şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım\'ın ismini verildiği parkın açılışına katıldı.



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