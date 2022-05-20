Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı'ndaki pistler, proje dahilinde değerlendirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Atatürk Havalimanı’nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız" sözlerinin ardından, pistleri millet bahçesi projesi kapsamında altyapı olarak kullanacaklarını dile getirdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Atatürk Havalimanı'nın pistleri hakkında Bakan Kurum hakkında yaptığı görüşmeyi aktardı.

Selvi'nin aktardığına göre Kurum, şunları söyledi:

"Pistlerde de zaten biliyorsunuz, bir pistimiz duruyor. Doğu-batı pisti kalıyor. Kuzey-güney pistinde de proje dahilinde kullanabileceğimiz altyapıyı orada kullanacağız. Pistlerin olduğu yerlerde yürüyüş yolları yapmaya gayret gösteriyoruz. O alanlara spor alanları yapacağız. Proje dahilinde kuzey-güney pistinin kullanılabilecek her türlü alanını kullanacağız."

"Atatürk Havalimanı ihya ve inşa edilecek diyoruz. Kullanılması gereken pistler de kullanılacak, tüm yapılar da proje dahilinde değerlendirilecek. Parkın içinde olması gereken üniteler olur. Yürüyüş yolu olur. Bisiklet yolu olur. Kay kay pisti olur. Spor sahaları olur. Çocuk oyun alanları olur. Beton altyapısını gerektiren ne varsa pistlerin olduğu alanlara koymaya gayret gösteriyoruz."

"Onlara bakarsanız her yeri Katarlılara satıyoruz"

Onlara bakarsanız biz Türkiye’nin her yerini Katarlılara, Arap kardeşlerimize satıyoruz. Ama dönüp baktığınızda da bunların hiçbirinin gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Kanal İstanbul’da da ‘Bütün alanı Katarlılar aldı’ dediler. Katarlıların aldığı 157 bin metrekare bir alan. 330.000.000 metrekare rezerv alandan tüm yabancıların aldığı mülklerin oranı yüzde sıfır nokta sıfır, sıfır 35. Katarlılarınsa 0,00045. Yani yok denecek kadar az. Hep bir algı peşinde oldukları için, hep algı üzerinden hareket ettikleri için vatandaşlarımızı yanlış bilgilerle aldatmaya çalışıyorlar.”

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