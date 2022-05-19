Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Havalimanı’nda bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız" dedi.

Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde bir gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi inşasının başladığını haberlerden öğrendik. Bu noktada havalimanı yerine millet bahçesi yapılması sizce herkesi mutlu edecek mi?” sorusuna, “Ben şimdiden müjdeyi vereyim, inşallah çok çok mutlu edecek.” yanıtını verdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bütün o bölgeye Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olarak gelip orada hafta sonlarını, hafta içini geçirebilecek aileler olacak. Bütün bunlarla, oyun parklarıyla orası çok ciddi bir güç inşallah devşirecek. O bölge zaten millet bahçesi noktasında Başakşehir fakir. Şu anda millet bahçesiyle, ağacıyla, yeşiliyle orası çok çok güzel bir yer olacak. Bir taraftan da yanında şehir hastanesi var. Şehir hastanesiyle onlar iç içe olacak. Oranın güzelliği ne ile izah edilebilir? Bütün yeşiliyle, oyun parklarıyla vs. Burada gayet güzel bir proje hayata geçecek.

Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Pistlerin dışındaki yeşil alanları çok daha farklı yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Bununla ilgili olarak proje üzerindeki "çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız."