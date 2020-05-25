Bakan Kurum: Antalya'da 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyılarda kaçak ve imara aykırı yapılarla ilgili saha çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Antalya’da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, kıyılardaki kaçak yapılara ilişkin denetimlerin devam ettiğini bildirdi. Antalya'da yapılan deneteimler kapsamında 413 izinsiz ve imara aykırı yapı tespit edildiğini kaydeden Kurum, "Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

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