Kaş'taki yangında kundaklama iddiası

Antalya'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu villaların bulunduğu alana 20 metre kala kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara ise 'kundaklama' iddiasını beraberinde getirdi. Haluk Levent, yangın için 'yakılan' ifadesi kullandı.

Kaş ilçe merkezindeki doğal güzelliği ile ünlü Çukurbağ Yarımadası’ndaki lüks villalara yakın olan maki ve zeytin ağaçlarının bulunduğu orman alanında gece 01.45 sıralarında yangın çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; yangın şiddetli fırtınanın etkisiyle kısa zamanda çevreye yayıldı. Yangının bulunduğu bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 3 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi’ne bağlı su tankeri ve çok sayıda personelle AKUT Kaş Kalkan Ekibi’nden 10 gönüllü yönlendirildi.

Herhangi can ve mal kaybına sebep olmayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bakanlık'tan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yangın Yönetim Merkezi, sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının duyurusunu akşam saatlerinde yaptı.

Yangın Yönetim Merkezi’nin açıklamasında, “Dün gece Antalya/Kaş’ta Orman Arazisi olmayan alanda meydana gelen yangında yine görev başındaydık. Şiddetli fırtına sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple 01.45’te çıkan yangın; 6 arazöz, 2 su ikmal ve 4 ilk müdahale aracının katılımı ile 04.00’da kontrol altına alındı” denildi.

Haluk Levent 'yakılan' ifadesi kullandı

Yangının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Sanatçı Haluk Levent, twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kaş'ta yanan (yakılan) yer için etiketleyen arkadaşlar! Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin! İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret edip fidanlar için gün almak" dedi.