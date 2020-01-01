Bakan Kurum: 5 termik santral tamamen kapatıldı

Çevre Bakanı Murat Kurum filtresiz 5 termik santralin tamamen kapatıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

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Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır.

"Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.

"Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar.

"Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır."

Kanal İstanbul'a ilişkin bir soru üzerine Bakan Kurum "Bizim vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren kararlar alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken projeyi tasarladığını söyleyen Bakan Kurum, 2011 Anayasa referandumuna atıf yaparak "Milletimize 2011'de bu projeyi sunduk kabul edildi" dedi.

Kurum şöyle konuştu:

"Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz 2015 yılından bu güne kadar belediyelerle yapmış olduğu protokoller çerçevesinde bu süreci yürütmekteydi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle dijitalleşmeyi yoğun bir şekilde başlattık. Bu süreçte de belediyelerimizin yine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hatta ve hatta tüm ülkedeki veri ağlarını tek bir portalda toplayacak ve buradan tüm kamu kuruluşlarımız faydalanacaktır. Şu an itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 230 belediyede hiçbir yazılama ihtiyaç duyulmadan tüm veri paylaşımlarını yapabilmektedir. Kanal İstanbul sürecine ilişkin 2 gün önce çevre düzeni planımızı onayladık ve askıya çıktık. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi buraya yeni nüfus olarak 500 bin kişiyi aşmayacak akıllı şehirden oluşan özümüzü, kültürümüzü, mimarimizi yansıtacak, üniversitelerimizin, arge alanlarımızın, küçük ölçekli teknoloji merkezlerinin olduğu, planlamaya baktığımızda ekolojik koridorlar açısından buradaki yüzde 60'a yakın kısmın terkedildiği, büyük ölçekli millet bahçelerinin oluşturulduğu çok önemli planlama sürecini başlattık. 2011 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul projesini halkımızda paylaştılar. Halkımızın büyük bir teveccühü ile Cumhurbaşkanı seçildiler. Cumhurbaşkanımız bu projeli belediye başkanı olduğu dönemde tasarlamıştır. İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin yapmış olduğumuz her projede halkımızın sağlığını ilgilendiren nasıl karar aldıysak Kanal İstanbul'da, Osman Gazi Köprüsü'nde, Marmaray'da aynı kararı aldık. Milletimize rağmen hiçbir karar almadık. Sormak lazım onlar hangi projelerinde milletimize danışmışlar onu da sormak lazım."