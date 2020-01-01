Soma'da termik santrale mühür vuruldu, vatandaşlar soğukta kaldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki Torku'ya ait olan termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühür vuruldu. Santralin kapanması ile Bölgesel Isıtma Sistemi ile verilen sıcak suyla ısınan Somalılar soğukta kaldı.

T24'e konuşan CHP Soma İlçe örgütü üyesi Gökhan Özgür Zırhlı Bölgesel Isıtma Sistemi'nin (BIS) 2011 yılında Soma Belediyesi tarafından devreye sokulduğunu söyleyerek "Termik santralin atık sularının ısıtma amaçlı sehre verilmesi projesi bu. Büyükşehir yasası değişince BIS'ın yetkileri Manisa Belediyesi'ne geçti. BIS'ten yararlanan 12 bin abone var. Bu, Akıllı Kentler Projesi'nde yer alan bir AB projesi. Büyükşehir bu sistemle ilgili problem yaşadığı söyleniyor. Arızalar vs oluyor. Abonelik fiyatları da çok yüksek.

TIKLAYIN - Soma'daki termik santral, bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlendi

Belediye de sistemden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle borç altında. Sistemin bu dönem belediyeden Torku'ya satılmasının gündemde olduğunu söyleyen Özgür, bu mühürleme ve ısıtma sisteminin devre dışı kalmasının bu nedenle yapılmış olabileceğine dikkat çekti.

Bunun yanı sıra Özgür, santralde çalışan Torku işçileri ise ısıtma sisteminin akşam devreye gireceğini söylediklerini aktardı.

Tütün-Sen Genel Başkanı ve Çiftçi-Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdem de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi:

"Gaz filtrelerini takmayan Soma Termik santralinin sahibi TORKU üretimi durdurdu. Termik santralinden gelen sıcak su sistemiyle ısınan Somalılar soğukta. Somalılara deniyor ki; 'Kırk katır mı, kırk satır mı.'"

DHA'nın haberine göre ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü ve Bölgesel Isıtma Sistemi Merkezi Sorumlusu Can Doğan Cansever, termik santralin kapanması sonrası ortaya çıkan ısınma sorununa dikkat çekerek, "Biz termik santral yardımıyla kurduğumuz sistemle 1 milyon 300 bin metrekare kapalı alan ısıtıyoruz. İlçe genelinde 12 bin abonemiz var. Toplam 40 bin kişi bu yöntemle ısınıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giderek, Çevre ve Şehirciliği Bakanlığı'na konuyla ilgili hassasiyeti rapor olarak sunduk. Ancak ülke genelinde alınan bir karar olduğu için şu an ısıtma sularımız kesildi. İnşallah bu süreç kısa süre içerisinde çözülür ve vatandaşlarımız mağdur olmaz" diye konuştu.

Bölgesel ısıtma sisteminden gelen suyla ısınma ihtiyacını sağlayan üniversiteli Ahmet Nalçakan, "Isıtma suyu ile ısınıyorduk. Dün geceden beri sularımız sıcak akmıyor. Evimiz soğuk. Bunun bir an önce çözümlenmesini istiyoruz. Lütfen yetkililer bizi duysun" dedi.

Arif Günaydın da "Bu sıcak suyun kesilmemesi gerekiyor. Gerçekten çok mağdur olduk. Yardım edilmesi gerekiyor. Sıcak sularımızı geri istiyoruz" diye konuştu.

Nakliyeciler çözüm istedi

Mühürlemenin ardından nakliyeciler de kontak kapattı. Soma Nakliyeciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Ergene, santrale kömür taşıyan kamyoncuların kurumun faaliyetinin durdurulması üzerine kontak kapattığını söyledi. Ergene, "1500 kamyonla hizmet veren kooperatifimiz ciddi derece mağduriyet yaşamakta. Bu termik santral tam kapasite çalıştığında, günde 20 bin tonun üzerinde kömür tüketmekte. Bu kömürleri doğal olarak biz taşıyorduk. Burada ekmek yiyen yüzlerce insan vardı. Yetkililerden bu işin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

Kamyoncu esnafı dert yandı

Kooperatif üyelerinden Ahmet Yıldız "Soma'da 108 bin nüfus var. Bu nüfusun yüksek bir bölümünün geçim kaynağı, maden ve termik santrale dayalı. Bu termik santral, Soma için olmazsa olmazlar arasında. Değerli devlet büyüklerimizden, bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Buradaki kamyonların yüzde 80'inde şoför çalışıyor. Bunların aileleri, araç sahipleri derken mağduriyet oranı çok yüksek bir boyutta" diye konuştu.

Metin Güven de termik santralin kapanmasının Soma'nın bitmesi anlamına geldiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Biz bu işimize güvenerek binlerce lira borcun altına girdik. Burasının kapanmasıyla dün geceden itibaren araçlarımızın kontaklarını kapattık. Lütfen sesimize kulak verin. Bu iş böyle giderse, bizi kötü günler bekliyor olacak."

Nakliyecilerden Saim Kurt ise "Karara saygı duyuyoruz ama biz kamyoncu esnafıyız. Biz vergilerimizi ödemeye zorlanırken, geçim kaynağımız olan bu santralin durması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Burası tamamen kapanmasın, yavaş yavaş çalışmaya devam etsin. Buraya filtre takılmasın demiyoruz ama biz çok mağdur olduk. Yetkililerden bir an önce bu sese kulak vermesini istiyoruz" dedi.