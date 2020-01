Bakan Kurtulmuş'tan, Turizm Fuarı'nda Kudüs tepkisi (2)

ERKEN REZERVASYON BAŞLADI

İzmir\'de kapılarını 11\'inci kez açan \'Travel Turkey Turizm Fuar ve Kongresi\'nde, büyük beklenti olan 2018 yılı için erken rezervasyon kampanyası başlatıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un yanı sıra Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ile İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş da katıldı. Birlikteliğin sergilendiği bir fuar düzenlendiğini belirten TÜRSAB Başkanı Ulusoy, \"Fuar, İzmir\'in hakkıydı. Bir yıl sonra erken rezervasyonu başlattık. Bizim turizm yerlerimiz, kıyılarımız. Komşu ülkeler, ateşten bir çember. 15 Temmuz\'a beddua ediyoruz. Dönüp dönüp, bize geliyor. En fazla zararı, bizim sektör gördü. Onlardan çektiğimizi kimseden görmedik. Erken rezervasyon aralıkta başlıyor, mayısta bitiyor. Sonra kışı satmaya başlıyor. Yüzde 15\'lere, 45\'lere varan indirim sağlıyor. Sigortalı hayat, başladı. Poliçede garantili bir seyahat başladı. Böylelikle irtibat geldi. Sonucunda da müşteri geldi. Şimdi 6,5-7 milyon hedefimiz var. Sektör, bunu çok iyi benimsedi. Bize \'can suyu\' oldu\" dedi.

Törende, Türk Hava Yolları (THY) Yurt İçi Satış Başkanı Halil İbrahim Polat ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da erken rezervasyon kampanyasına destek vererek, sektör için önemini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ise kampanyanın sektöre can suyu olmasını dileyerek, şunları söyledi:

\"Turizm, büyük potansiyeli değerlendirmek zorunda. Ekonomik alanda atılımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Her yerin ayrı güzellikleri var. Kültür ve Turizm Bakanı olarak gezip, gördüğüm yerlere bakıyorum. Mardin, Çanakkale, Kapadokya, Kastamonu her yer tanınmak için bekliyor. 2018, Troya yılıdır. Çanakkale ve çevresinin tanıtılması için de önemlidir. Türkiye, değerleri olan, bunları tescil ettiren kültür hazinesi. Yabancı turiste, ev sahibi oluyoruz. Turizm, deyince sadece yabancı misafir olarak algılamamız lazım. Yerli turizminde ülke içinde dolaşacaklara imkanları artırmamız lazım. Türkiye, ekonomik göstergeler olarak ileriye gidiyor. Turizm hareketliliğine yatkın hale geliyor. Erken rezervasyon, son derece önemli. Millet olarak hazırlıklarımızı son ana bırakıyoruz; ancak erken rezervasyon ucuzluk getiriyor. Tanıtımının iyi yapılması lazım. Sektörün vazifesidir bu. Erken rezervasyon kampanyasını sektörün duyurması lazım. Takım oyunu yapmamız lazım. Turizm alanında herkesin yapacağı iş var. Üniversitelerin, yerel yönetimlerin, meslek kuruluşlarının, alandaki bütün ortakların aynı takımın oyuncusu gibi oynaması gerekir. Bizim hükümet olarak yapacağımız önünüzü açmaktır.\"

\'PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ\'

Bakan Kurtulmuş, toplantının soru cevap bölümünde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına tepki gösterdi. ABD\'nin \'Kudüs\' kararının İsrail\'in saldırgan tutumunu tevşik ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

\"Türkiye, İslam dünyası olarak demokrasiye saygılı bir şekilde, hassas noktada duruyoruz. Bu, adım adım yıllardır süren saldırgan sürecin sonu. Ortadoğu, belli bir noktaya gelmişti. Kudüs\'ün 30 yıl önceki nüfus yapısıyla bugünkü yapısı farklı. ABD\'nin Kudus\'ün başkent olduğu anlamına gelen kararı, İsrail\'in saldırgan tutumunu tevşik ediyor. Yeni bir kapının açılacağı, maalesef görülüyordu. Bölgede ayrıca sürekli dağılan, parçalanan Ortadoğu coğrafyasından bahsediyoruz. Irak, paramparça oldu. Suriye, şehir şehir bölünmüş durumda. Müslüman ülkeleri, uyanışa davet ederken, şunu söyledik. Aklınızı başınıza alın, bölünmelerin hiçbirimize faydası yok. İsrail\'e faydası var. İsrail\'in yayılmacı politikası, daha hazır hale getirildi. ABD kararıyla yayılmacı politikalar, onaylandı. Devam edilmesi gerektiği bir şekilde ortaya kondu. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Adım adım bu süreç, geldi. ABD içinde bu kararı tasvip etmeyen siyasi grubun olduğu biliyoruz. Avrupa\'da da herkesin sesini yükseltmesi, bu kararın kaoslar yaratacağını ifade etmesi lazım.\"

GASTRONOMİ TURİZM KONGRESİ DE BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Gastronomi Turizm Kongresi\'nin açılışını da yaptı ve kamu- özel tüm sektörlerin ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Kurtulmuş, \"Milli kültürlerin küresel kültürün altında ezildiği günümüzde en fazla etkilenen, milli mutfak kültürleridir. Fast food restoran zincirleriyle yeme içme alışkanlıklarıyla herkes, bir şekilde etki altında kalıyor. Bizim gibi mutfak kültürünün zengin olduğu bir ülkenin, bu zenginliğinin farkına varması lazım. Bizim yemeklerimizi pişiren ateş, dostluk ateşidir. Yoldan geçen herkese Tanrı misafiri olarak ikramda bulunulur. Bakır kaseler içerisinde sunulan tahta kaşıklarla sunulan yemekler, Türkiye\'nin gastronomi zenginliğidir. Bunları, yeniden ortaya koymak lazım\" dedi.

Konuşmaların ardından TÜRSAB Başkanı Ulusoy, Numan Kurtulmuş\'a plaket verdi.

\'TORİNO AKIMI\' FUARDA

İtalya\'nın en önemli lezzet duraklarından \'Slow Food\' ve \'Slow City\' akımının uluslararası merkezi olan Torino da kongrede misafir kent olarak yerini aldı. Torinolu katılımcılar, açılışa özel lezzetli bir sunum gerçekleştirdi. \'Torino Tanıtımı ve Torino\'nun Gastronomi Tanıtım Stratejileri\' konulu sunumla birlikte kongre sürecinde lezzet tadımları da yapılacak. Bunun yanı sıra 3\'üncü Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, \'5 hikaye, 5 duyu, 5 yaratıcı etkinlik\' teması ile lezzet düşkünlerini uzmanlarıyla buluşturdu. Delice Network İzmir Temsilcisi Sırma Güven moderatörlüğünde hazırlanan ve uygulanan eğitim programında, 5 duyudan yola çıkılarak, yemek kültürü ile lezzet peşinde koşan uluslararası tadım etkinliği \'Tasting Story\' düzenlenecek. Uzman şef ve araştırmacılar, ilham veren hikayelerini paylaşacak. \'Cooking Testing\' bölümünde ise Türk ve yabancı şeflerin girişimcilik hikayeleri, demo çalışmaları ve eğitimler yer alacak.

