Bakan Kurtulmuş'tan kültürel bağımsızlık vurgusu

İstanbul, 12 Ekim, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesi\'nin 2017-2018 Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu\'nun açılışını yaptı. Açılışta konuşan Kurtulmuş, “Bu topraklarda uzun yıllardır, hatta son iki asırdır, büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin bir tarafı kültürel, bir tarafı ise ekonomik ve teknolojiktir. Eğer bir ülkenin milli kültürel bağımsızlığı yoksa o ülkenin ekonomik bağımsızlığından bahsetmek de mümkün değildir” dedi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Kurtulmuş, “Osmanlı nizamının artık dağılmaya başladığı, Celali isyanları sonrası iç sıkıntılarının arttığı, cihan devleti yapısının bozulmaya başladığı dönemlerde Batı medeniyeti çok büyük bir atılım içine girdi. Ne yazık ki Osmanlı’nın son iki asrında Osmanlı’nın zihin yapısını oluşturan üst tabaka; entelektüeller, ilim ve fikir adamları Batı’ya gidip orada eğitim aldılar. Orada gördükleri karşısında birçoğunun zihinleri ve gönülleri kamaştı. Batı medeniyetinin karşısında mağlup olduğunu hissettikçe, orada ne varsa onu üst yapı olarak görüp, geldiğinde Türkiye’de taklit edip Osmanlı’ya uyarladıklarında adam olacağımızı zannettiler. Hatta adam olmamız için bizim kendi köklerimizden kopmamızı, kendi medeniyet değerlerimizden uzaklaşmamızı, bu coğrafyaya ve bu millete ait ne varsa bunlardan kurtulmak gerektiğini düşündüler. Ne yazık ki iki asırdır bir tarafta verdiğimiz mücadele budur. Diğer tarafta da özellikle ekonomi ve teknoloji alanında mücadele veriyoruz. Eğer bir ülkenin milli kültürel bağımsızlığı yoksa o ülkenin ekonomik bağımsızlığından bahsetmek de mümkün değildir\" diye konuştu.

“ESENLER KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDE SALONLARI EN DOLU İLÇEDİR”

Esenler’in coğrafi olarak merkezde ancak sosyolojik olarak periferide kaldığını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Esenler sosyolojik olarak periferide kaldığı için kültürün üretilmesi ve tüketilmesi anlamında ilk akla gelen bir ilçe değildik. Ancak geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu araştırmada İstanbul’da kültürel etkinliklerde salonların en dolu olduğu ilçeyi Esenler olarak tespit etti” dedi.

KANUN VİRTÜÖZÜ GÖKSEL BAKTAGİR’DEN MÜZİK DİNLETİSİ

Esenler Belediyesi, Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri “Nizamülmülk”ün doğumunun bininci yıldönümü vesilesiyle 2017-2018 Kültür Sanat Sezonu\'nu bilim adamı Nizamülk\'e adadı. Gecede ayrıca kanun virtüözü Göksel Baktagir bir konser verdi. Yüzlerce kişinin katıldığı açılışta Baktagir\'in müzik gösterisi büyük alkış topladı.

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