Bakan Kurtulmuş: 38 milyon turist hedefimiz var

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin 2018 yılına ilişkin turizm hedefleriyle ilgili \"38 milyon turist hedefimiz var. Yine 30 milyar dolar gelir ümit ediyoruz. Rekor, 2014 yılındaydı. Bu yıl, 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, bazı tesislerin açılışını yapmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Burdur\'a geldi. Bakan Kurtulmuş, programı kapsamında, ilk olarak Burdur Valiliği\'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, 2018 yılında Türkiye olarak 38 milyon turist hedeflediklerini söyledi. Bakan Kurtulmuş, 2014 yılı rakamlarını geçmeyi ümit ettiğini belirterek, \"38 milyon turist hedefimiz var. Yine 30 milyar dolar gelir ümit ediyoruz\" dedi.

Bu yıl içinde, Burdur\'da yatırımların hızlanması için çalışacaklarını belirten Kurtulmuş, bu çalışmaların Sagalassos ve Kybra antik kentlerine değer katacağını vurguladı.

Salda Gölü\'nün turistik merkez haline getirilmesinin Burdur için önemli proje olacağını kaydeden Bakan Kurtulmuş, \"2015 ve 2016\'da dip yapmış turizmin 2017\'de büyük bir hızla dönüş yapmış olması sevindiricidir. 2017\'de 32.4 milyon turist ülkemize geldi ve 26 milyar dolar gelir elde ettik. Rekor 2014 yılındaydı. Bu yıl 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'NİN TANITILMASINA GAYRET EDECEĞİZ\'

Geçen yıla göre, erken rezervasyonlarda yüzde 40\'lık artış olduğunu aktaran Kurtulmuş, \"Bu da önümüzdeki sezonun iyi geçeceğini ortaya koyuyor. Türkiye, dünyanın en büyük en zengin arşividir, kütüphanesidir. Anadolu topraklarının her yerinde iz bırakmış medeniyetler, 24 büyük medeniyet bu topraklarda yaşamış. Çanakkale\'de Troya yılının etkinliklerini başlattık. Hem Troya\'nın hem Türkiye\'nin tanıtılmasına gayret edeceğiz. Her yıl Türkiye\'nin önemli bir varlığı üzerinden ülkemizin tanıtılmasını sağlayacağız\" dedi.

\'TÜRKİYE GÜÇLENDİKÇE SÖZÜN GÜCÜ ARTIYOR\'

Türkiye\'nin büyük bir hazine üzerinde olduğunu dile getiren Bakan Kurtulmuş, bu hazineden yeteri kadar istifade edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

\"Bazı çevrelerin, Türkiye düşmanlığı, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı gerekçeleriyle Türkiye\'yi hedef tahtası haline getirdiği ortamda, bu zenginliklerimizin üzerinden iyi bir Türkiye algısı olarak bunu bir yumuşak güç olarak kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomik ve siyasi istikrarını sürdürdüğü sürece her alanda atılımlarına devam edecektir. Türkiye güçlendikçe sözün değeri ve gücü artıyor. 2017 yılında uluslararası ilişkilerde Türkiye\'nin rol belirleyici sonuç alımcı müdahaleleri oldu.\"

Burdur Valisi Şerif Yılmaz ise Bakan Kurtulmuş\'a Burdur\'da kullanılmak üzere gönderdiği 4 milyon TL\'nin üzerinde ödenek için teşekkür etti.

Bakan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret ederek partililerle sohbet etti. Kurtulmuş, ardından kültür merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu.



