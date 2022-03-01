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Koronavirüs

Bakan Koca: Yarın bir açıklamayla karşınızda olacağım, bunun bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum

01 Mart 2022 16:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağını belirterek, "Yarın bir açıklamayla karşınızda olacağım, bunun bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" dedi.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadesini kullandı. 

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