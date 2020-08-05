Bakan Koca: Konya'da servis yatakları yüzde 48, yoğun bakım yüzde 76 oranında dolu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgının kentteki durumuna ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un "Hasta sayımız yüksek, bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez" sözlerinin ardından hastanelerde servis yatağı doluluk oranının yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76, ventilatör doluluk oranının yüzde 42 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, ardan Covid-19 vakalarının ve hastanelerdeki doluluk oranının tam kapasiteye ulaştığı iddialarının ardından Twitter hesabından Konya'daki duruma ilişkin açıklama yaparak, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle: