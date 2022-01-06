Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı

Karantina, enfekte olmuş bir başka kişiyle temasta bulunmuş olan veya bir risk bölgesinden geri dönen bir kişiye hastalık bulaşıp bulaşmadığının kesinleşmemiş olduğu durumlarda gerekli hale gelir.



İzolasyon ise, koronavirüsün varlığı tespit edildiyse, yani test sonucu pozitif ise gündeme gelir.