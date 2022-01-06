Bakan Koca: 'İzolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanıldı

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklama Twitter hesabından alıntılamış, "Pozitif vakada karantina olmaz! Pes. Pozitif vakada izolasyon olur, temaslı için karantina olur. Geldik salgının ikinci yılına, öğrenecekler inşallah" demişti.
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Karantina, enfekte olmuş bir başka kişiyle temasta bulunmuş olan veya bir risk bölgesinden geri dönen bir kişiye hastalık bulaşıp bulaşmadığının kesinleşmemiş olduğu durumlarda gerekli hale gelir.
İzolasyon ise, koronavirüsün varlığı tespit edildiyse, yani test sonucu pozitif ise gündeme gelir.
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