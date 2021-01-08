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Koronavirüs

Bakan Koca: Vaka sayısında İstanbul ve İzmir’de yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu

08 Ocak 2021 17:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, ve İzmir'de son iki haftada vaka sayısında yüzde 40'a yakın düşüş olduğunu açıklarken, Ankara ve Bursa'da ise bu oranın yüzde 60 olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle görüştüğünü ve Covid-19 salgının bu şehirlerdeki durumunu ele aldıklarını belirtti. 

Vaka sayısında düşüş olduğunu kaydeden Koca'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu.

Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı’nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı."
 

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