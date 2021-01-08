Bakan Koca: Vaka sayısında İstanbul ve İzmir’de yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, ve İzmir'de son iki haftada vaka sayısında yüzde 40'a yakın düşüş olduğunu açıklarken, Ankara ve Bursa'da ise bu oranın yüzde 60 olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa valileri ve il sağlık müdürleriyle görüştüğünü ve Covid-19 salgının bu şehirlerdeki durumunu ele aldıklarını belirtti.

Vaka sayısında düşüş olduğunu kaydeden Koca'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu.