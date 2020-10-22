Bakan Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı var

İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın il sağlık müdürleriyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor" dedi.