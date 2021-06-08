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Koronavirüs

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı; "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor"

Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu

08 Haziran 2021 16:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı. 

 

Bakan Koca şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin."

Sağlık BakanıFahrettin Kocaillere görevakasayıharita
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