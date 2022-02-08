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Koronavirüs

Bakan Koca duyurdu: Turkovac’ın gitmediği il kalmadı

"Aşı olmayan kalmasın!"

08 Şubat 2022 10:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın gitmediği il kalmadığını duyurdu. 
 
Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.
 
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