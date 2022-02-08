Bakan Koca duyurdu: Turkovac’ın gitmediği il kalmadı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article__header">\n<div class="article__announce-text">Sağlık Bakanı<strong> Fahrettin Koca</strong>, Koronavirüs'e karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın gitmediği il kalmadığını duyurdu. </div>\n<div class="article__announce-text"> </div>\n</div>\n<div class="article__body">\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text">Twitter hesabından paylaşım yapan Koca,<em> "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz"</em> dedi.</div>\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/02/1644304298812-ekran-resmi-2022-02-08-10.11" alt width="550" height="510" /></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>