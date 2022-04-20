Bakan Koca'nın "Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak" dediği toplantı ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak" dediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi değiştirildi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan çarşamba olarak değişti” dedi.

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyordu. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.