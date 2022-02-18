Bakan Koca'dan test çağrısı: Önemsiz görünen şikâyetleri nezleyle karıştırmayın; ilaç, riski azaltıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemsiz görünen semptomların soğuk algınlığı gibi hastalıklarla karıştırılmaması gerektiğini söyleyerek, Koronavirüs testi yaptırma çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanan molnupiravir etken maddeli ilacın erken tanıda riski azalttığını dile getirdi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. test yaptırın. Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı, riski azaltıyor.

"65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. test yaptırın. Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı, riski azaltıyor.

Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi. 65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız."