Bakan Koca'dan Süper Lig uyarısı: Oyunu kuralına göre izleyelim; maskeli ve mesafeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin bugün başlamasına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim!" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından sık sık Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendiren Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ligler ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekânlardalarsa, "dikkatli" seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim!"