Sağlık Bakanı Koca: 100 milyon doz aşı gelmedi, sevkiyat mayısta başlayabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan sözleşme gereği nisan ayı sonunda Türkiye'ye getirilmesi gereken 100 milyon doz Sinovac aşısının teslim edilmediğini açıkladı. Çin'in aşıyı kendi vatandaşlarında kullandığını belirten Bakan Koca, sevkiyatın mayıs ayında başlayabileceğini söyledi.

Bakan Koca'dan bugün acil kullanım onayı verilen Sputnik V aşısına ilişkin olarak ise, "6 ay içinde 50 milyon doz teslim edilmesi, ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi bekleniyor. En kısa sürede bu aşının da ülkede kullanımına başlanacak." dedi. Biontech aşısında da mayıs ayında 1 milyon doz tedarik edileceğini belirtti.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Sputnik V aşısı

"Yarının bugünden daha güzel olacağı inancıyla var gücümüzle gayret ediyoruz. Bu sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının gelmesi planlandı. Mayıs ayında ilk etap gelecek. Bir hafta- on gün içinde ne kadar aşının geleceği konusu netleşmiş olacak.

Varyant açıklaması

Ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. En son Hindistan varyantı 5 kişide görüldü, şu anlık artış söz konusu değil bu varyantta.

"100 milyon doz aşı gelmedi"

Sinovac aşısının yapılan sözleşme ile erken dönemde nisan ayı sonu itibariyle 100 milyon doz gelmesi gerekiyordu. Aşıyı üreten ülke Çin, öncelikle kendi vatandaşlarına uygulamak istedi, sözleşme gereği olan bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum.. Mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını, önümüzdeki günlerde bunu da netleştirip kamuoyuna bilgi vermiş olacağımızı söylemek istiyorum.

"Kullanılmak üzere 6 milyon doz aşımız var"

Ayrıca şu an da kullanılmak üzere. Biontech ve Sinovac aşılarımızdan 6 milyon doz var. 23 milyon doza yakın da aşı yaptık.

"Mayıs ayında 1 milyon doz Biontech aşı gelecek"

Dün Uğur Şahin’le tekrar görüştüğümde mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşı geleceğini, haziran ayı için de 30 milyon doz aşıda sorun olmadığını söyledi. Uğur Hoca bu miktarı daha da artırma gayreti içinde. Biontech için daha önce bildiğiniz gibi 30 milyon dozluk bir anlaşma yapılmıştı. 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz böylece. Yazdan önce gelmesi için gayret içindeyiz.

"Haziranda 40 yaş üstü, yaz döneminde 18 yaş ve üzeri herkesin aşılanması için yoğun çaba içindeyiz"

Sputnik V aşısı önümüzdeki dönemde daha yoğun gelecek. Haziranda 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle 18 yaş ve üzeri herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz."