T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bakan Koca'dan 'aşıda fikri mülkiyet' çağrısı: Uluslararası işbirliği hızlandırılmalı

05 Ağustos 2021 22:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı geliştiren ve üreten ülke ve şirketlerin temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen COVID-19 Aşı İşbirliği Forumunda konuştu. Koca, Koronavirüs aşılarında fikri mülkiyet hakkı tartışmasına hâlâ bir çözüm bulunamamasının üzücü olduğunu belirtti.

Fahrettin KocaSağlık Bakanıaşıfikri mülkiyet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24