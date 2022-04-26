Bakan Koca: Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu ile birlikte duyurmuş olduğu maske kararının ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı. Koca, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz" dedi. Koca, okullarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Erdoğan, kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu; "Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir" dedi.
Koca alınan yeni kararların ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!"