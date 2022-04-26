Erdoğan duyurdu: Kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını duyurdu; "Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Koronavirüs kararlarını açıkladığı toplantıda, saat 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağına ise değinmedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 12:30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanmıştı. Bakan Koca'nın "en önemlilerinden biri" dediği ve maske kullanımı konusu dahil olmak üzere pek çok tedbirin ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı 2 saati aşkın sürdü. Toplantının ardından bilim kurulu Beştepe’ye gitti. Açıklama Erdoğan'ın Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine "maskeleri çıkaralım" demesiyle başladı. İlk sözü alan Bakan Koca, Koronavirüs vaka sayısındaki düşüşe dikkati çekti. Ardından sözü alan Erdoğan, bilim kurulunun aldığı kararları duyururken, müzik saati kısıtlamasına ilişkin olarak bir bilgi vermedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Milletimiz de gösterdiği dirayet ve sabırla bu sürece gerçekten çok önemli katkı sağladı. Salgınla mücadelede de yol göstericimiz ve en önemli güç kaynağımız bilimin ışığı bilim insanlarımızın gayretleri olmuştur. Bize en büyük desteği sağlık bakanlığımızın sağlık tehdidinin dünyada duyurmaya başlamasıyla birlikte oluşturduğu bilim kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir. DSÖ de bu süreci yakından takip ederek takdirlerini de kendi platformlarında açıkça kaydetmiştir. Gerek ikili uluslararası toplantılarda bunları açık net bize söylemişlerdir.

Değerli dostlar salgının başlangıcında bilinmeyen tanınmayan sonuçları kestirilemeyen bir virüsle karşı karşıya gelinmiş olmasının yol açtığı belirsizlikler vardı. Virüsün kaynağı olarak gösterilen Çin'den gelen bilgiler dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı. Hastalık yayıldıkça bilim insanlarının gözlemleri tüm dünya ile birlikte bizi de hemen her gün yeni bilgi ve tavsiyelere maruz bıraktı.

Dünya genelinde 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım desteği sağlayarak vicdani hassasiyetlerimizi salgın sürecinde de gösterdik. Dünya bu konuda hiç de hayırla yad edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Kendi güvenlikleri ve refahları dışında hiçbir şey umursamayan ülkelerin insanlığın tamamına yönelik tehditler karşısındaki bu bencilliği tarihin utanç sayfalarına kaydedilmiştir.

Son iki yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiçbir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleye ayıran değerli bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 1 MİLYON 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız. Yürütülen mücadeleye destek veren içişleri, milli eğitim aile ve sosyal hizmetler bakanlıklarımzı, Diyanet İşleri Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkürü en azından bir kısmını onlara yönelik şiddetin önüne geçilmesinden , özlük haklarındaki iyileştirmelere kadar bir dizi düzenleme ile ifade etmenin gayreti içindeyiz.

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin tamamı kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Bugün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar enine sonuna değerlendirilmiştir. Bilim kurulumuz bundan sonra olağanüstü olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı görüşüne varmıştır. Sağlık Bakanlığımız ise salgın yönetimi eylem planı çerçevesinde çalışmalarını yine sürdürecektir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir.

Bilim kurulumuzun önerisi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı , hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Yine bilim kurulumuz kronik hastalığı olan ve yaşlılar başta olmak üzere salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini de önermektedir. Etkinliği ispatlanmış olan kendi aşımız Turkovac hatırlatma zoru olarak özellikle tavsiye edilmektedir. Bunun için aile sağlığı merkezi, kamu hastanelerinde aşı uygulama merkezleri ihtiyaca cevap verecek şekilde faaliyetlerini sürdürecektir.

Ülkemizde üretilen Koronavirüs ilaçların vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtımı devam edecektir. Güncel teknolojiler ve tedaviler de yakından izlenecektir. "

Ayrıntılar gelecek…