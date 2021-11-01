Bakan Koca: Bilim Kurulumuzda okulların kapatılmasına dair bir gündem yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda okulların kapatılmasına dair bir gündem olmadığını söyledi.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, şunları söylemişti:

"Günlük 30 bin vaka sayıları üstüne pikler ve sıçramalar görebiliriz. Daha önceki dönemlerde gördük. Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir. Şu anda gündemimizde yok, ama bu hiçbir zaman gündemimize gelmeyecek, gündemimizden tamamen çıktı diyemeyeceğiz. Çünkü günlük 30 bin olgularda plato şeklinde devam ediyor. Bu platolarda sıçramalar ve pikler söz konusu olduğu andan itibaren biz yeniden yasakları, okullardaki durumu değerlendirme durumda kalacağız"