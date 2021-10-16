Bakan Koca: Belirtileri Covid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonlarda maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle büyük bir artış olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var" dedi.

Koca, "Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın" uyarısında bulundu.

Bakan Koca son 24 saate ilişkin koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımda ise "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" demişti.