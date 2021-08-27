Bakan Koca, aşılanma oranlarını açıkladı: Toplumun yüzde 58'i iki doz aşı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e karşı birinci doz aşı oranının yüzde 76,12 olduğunu açıklarken, ikinci doz aşı oranının da yüzde 58,23 olduğunu bildirdi.
Koronavirüs salgınında vaka sayıları aşılamaya rağmen artmaya devam ederken, 6 Eylül'de eğitime başlayacak olan okulların açılmasına günler kala, Bakan Koca aşılanma oranlarını bildirdi.
Twitter'dan bilgi veren Koca şu ifadeleri kullandı:
"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"