Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı yürütülen aşılama programı kapsamında 60 yaş üzeri vatandaşların eşleri ile birlikte randevu alabileceklerini ve aşılarını olabileceklerini duyurdu. Koca, bazı risk gruplarının sisteme aşı önceliği için tanımlandığını da açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs aşı programıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Koca, Twitter'dan "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi" açıklamasını yaptı.