Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını duyururken, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de son dönemde etkisini artırmaya devam eden Covid-19 salgınında, günlük tespit edilen yeni vaka sayısı, günlük iyileşenlerin sayısını geride bırakmaya devam ediyor. 28 Ağustos'ta açıklanan Covid-19 verilerine göre; 1017 hasta iyileşirken, yeni tespit edilen vaka sayısı 1517 olarak kaydedildi.

Dünya genelinde çeşitli istatistiklerin paylaşıldığı Worldometers'ın Koronavirüs verilerine göre 17 bin 461 vakanın bulunduğu Türkiye'de, Bakan Koca, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor" uyarısında bulundu.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur."

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