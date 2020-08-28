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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 36 kişi daha hayatını kaybetti, 1517 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 245'e, vaka sayısı 265 bin 515'e yükseldi

28 Ağustos 2020 19:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 36 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1517 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 245'e, vaka sayısı 265 bin 515'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur."

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