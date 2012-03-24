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Bakan Kılıç'ın hissesini 2 bin TL'ye aldığı arsadaki 3 evin restorasyonu sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın aldığı 3 ahşap evde Ankara Anakent Belediyesi ile ortak olduğu ortaya çıktı

24 Mart 2012 14:11

 

T24 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, Ankara Hamamönü’nde hissesini 2 bin TL’ye aldığı arsa üzerindeki 3 ahşap evde Ankara Anakent Belediyesi ile ortak olduğu ortaya çıktı. Belediye dışında 4 ortağın daha bulunduğu evlerin restorasyon çalışmaları sürüyor.

Sertaç Eş ve İklim Öngel'in Cumhuriyet'teki haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, danışmanı ve Altındağ Belediyesi Tarihi Alanları Koruma Şefi aracılığıyla 25 bin 500 TL’ye iki taşınmaz almıştı. Kılıç’ın ilk taşınmazı üzerinde bulunan bir ahşap ev restore edilmiş ve bitirilmişti. Ayrıca İnönü Mahallesi 1513 ada 5. parselde ise 8/185 oranında Kılıç’a ait hisse olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet, Kılıç’ın hissesi olduğu parsel üzerinde bulunan 3 ahşap evde süren restorasyon çalışmalarını fotoğrafladı. Kılıç’ın ortak olduğu parsel ve üzerindeki ahşap binalar Hamamönü’nün tam merkezinde yer alıyor. Parsel ve restore edilen binaların girişi, doğrudan Talatpaşa Bulvarı’na açılıyor.


Anakent’le ortak


Ayrıca Kılıç’ın hisse sahibi olduğu taşınmazlarda Ankara Anakent Belediyesi ile ortak olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Mahallesi 1513 ada 5. parselde Suat Kılıç ile birlikte 6 hissedar bulunuyor. Parsel toplam 199 metrekareden oluşuyor. Anakent Belediyesi’nin parseldeki hissesinin tapusunu alış tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Anakent Belediyesi’ne ait tapunun tarihi 5 Şubat 1951. Parselin 2304/11840 oranındaki hissesi Anakent Belediyesi’ne ait. Tapu kayıtlarına göre, parsele Bakizar Keskin 160/11840 oranında ortak. Tapuyu alış tarihi ise 2 Ağustos 1994. Kılıç’ın diğer ortaklarından biri de Sadık Yılmaz. Yılmaz 9600/35520 oranındaki hissesinin tapusunu 9 Ekim 1994’te üzerine almış. Parselin ortaklarından Doğan Gür ise 3008/11840 oranındaki hissesini 7 Kasım 1997 tarihinde almış. Parsele 83/370 oranında ortak olan Nilgün Dinçarslan 18 Nisan 2007 tarihinde bu hisseyi almış. Son ortak Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ise 8/185 oranındaki hissesini 30 Nisan 2009 tarihinde üzerine almıştı.

 

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