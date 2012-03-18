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Bakan Kılıç'ın dönüşüm projesi öncesi aldığı ev danışmanının çıktı

Suat Kılıç'ın Ankara'da dönüşüm projesi öncesi aldığı evin danışmanına ait olduğu ortaya çıktı

18 Mart 2012 14:10


T24 - Altındağ Belediyesi’nin eski Ankara evlerinin restorasyon projesini yürüttüğü Hamamönü’nden toplam 25 bin TL karşılığında bir ev ve bir arsa alan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın evi aldığı kişinin danışmanı Erbil Yiğitbaş olduğu ortaya çıktı. “Satılığa çıkarmıştım. Kimse almamıştı öyle bir talep geldi biz de sattık” diyen Yiğitbaş, halen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde Kılıç’a danışmanlık yapıyor. Yiğitbaş, ayrıca bakanlık danışmanlığına geçtikten sonra Türkiye Dijital Oyunları Federasyonu’na yönetim kurulu üyesi oldu.

Cumhuriyet gazetesinde dün yer alan haberde, Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç’ın eski Ankara evlerinin olduğu Hamamönü’nde Altındağ Belediyesi’nce Talatpaşa Bulvarı Karacabey Hamamı ve Yakın Çevresi Sağlıklaştırma Çalışması gerçekleştirdiği, projenin ilk etabının 2009’da başladığı, bu kapsamda bölgede eski “Ankara evleri”nde yaşayan yurttaşlara konutlarının istimlak edileceği ve boşaltmaları gerektiği yönünde yazılı bildirimde bulunulduğunu duyurmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç’ın 2009’da bölgede 25 bin bedelle bir ev ve bir arsa aldığı, alım işlemi için de projeyi yürüten Altındağ Belediyesi Tarihi Alanları Koruma Şube Şefi Alparslan Ekinci’ye vekâlet verdiği ortaya çıkmıştı. Kılıç, “Altındağ Belediyesi tarafından, ‘Talatpaşa Bulvarı Karacabey Hamamı ve Yakın Çevresi Sağlıklaştırma Çalışması’ kapsamında alınmış bir karar yokken satın alınan bu gayrimenkul, tamamen Sayın Bakan’ın kendi şahsi maddi imkânları ile hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan, kişisel kullanım amacıyla restore edilmiştir” açıklamasını yapmıştı.


‘Evi ben sattım’


Kılıç’ın evi aldığı kişinin danışmanı Erbil Yiğitbaş olduğu ortaya çıktı. Kırıkkale Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Erbil Yiğitbaş’ın uzun süredir Kılıç’ın danışmanlığını yaptığı belirtildi. Halen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda danışmanlık görevini sürdüren Yiğitbaş, Cumhuriyet’in soruları üzerine, “Ben sattım, zaten satılığa çıkarmıştım. Kimse almamıştı, öyle bir talep geldi biz de sattık” dedi. Kılıç’a projeyi yürüten belediye bürokratının vekâlet ettiğinin anımsatılması üzerine Yiğitbaş, “Ben tanımam, ben sadece evi sattım” demekle yetindi.

 

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