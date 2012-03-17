Bakan Kılıç, dönüşüm projesi öncesinde ev yatırımı mı yaptı?

T24 - Ankara’da Altındağ Belediyesi’nin Hamamönü semtinde yürüttüğü proje kapsamında evlerinin istimlak edilmesi nedeniyle vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirirken Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın bölgeden iki taşınmaz aldığı iddia edildi. Kılıç’ın kendisine taşınmaz alması için bizzat bölgede projeyi yürüten Altındağ Belediyesi Tarihi Alanları Koruma Şube Şefi Alparslan Ekinci’ye vekâlet verdiği belirlendi. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Kılıç’ı istifaya çağırdı.

İklim Öngel ve Sertaç Eş'in Cumhuriyet'teki haberine göre; Altındağ Belediyesi, “Eski Ankara” olarak bilinen Hamamönü’nde 2007’de gündeme gelen Talatpaşa Bulvarı Karacabey Hamamı ve Yakın Çevresi Sağlıklaştırma Çalışması Projesi’ni gündeme getirdi. Projenin ilk etabı 2009’da başladı. Bu kapsamda bölgede eski “Ankara Evleri”nde yaşayan yurttaşlara konutlarının istimlak edileceği ve boşaltmaları gerektiği yönünde yazılı ve sözlü bildirimde bulunuldu.



Taşınmazlarını satmak zorunda kaldılar



Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ziya Kalaycıoğlu imzasıyla gönderilen tebligatta da, eklenti, kaçak-ruhsatsız, dokuya aykırı, niteliksiz ve muhdes olduğu kurul kararı ile belirlenenen yapıların yıkılacağı bildirildi.

Proje kapsamında bölgede konutu olan birçok yurttaş, tarihi evini restore ettiremeyeceği için ya istimlak kararına boyun eğdi ya da taşınmazını başkalarına satmak durumunda kaldı. Taşınmazları istimlak edilen yurttaşlardan bazıları bedel arttırımı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu, bu yargılamaların birçoğu sürüyor.

“Eski evlere ilgisi olduğunu” bir gazeteye verdiği söyleşisinde dile getiren Bakan Kılıç da bölgeden iki parça taşınmaz aldı. Kılıç, taşınmaz alımını vekâlet yoluyla gerçekleştirdi. Kılıç, vekili Alparslan Ekinci aracılığıyla İnönü Mahallesi 384 ada, 1 parseldeki 163 metrekare arsayı üzerindeki ahşap evin hissesinin tamamını Erbil Yiğitbaş adlı hak sahibinden satın aldı. Kılıç, ayrıca aynı hak sahibine ait olan İnönü Mahallesi 1513 adada, 199 metrekare arsa ve üzerinde üç ahşap ev bulunan 5. parselin 8/185’lik hissesini de satın aldı.



Gök: Kılıç istifa etsin



Kılıç’ın kendisine taşınmaz alması için vekâlet verdiği Alparslan Ekinci’nin, belediyenin projeyi yürütmekten sorumlu bürokratı olduğu ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, Kılıç’ı istifaya çağırdı. Kılıç’ın eşinin Ankara Belso’da çalışıp çalışmadığıyla ilgili soru önergesine yanıt alamadığını anlatan Gök, gazetecilere Belso’nun bir karar örneğini dağıttı. Gök, “Bu karara göre Kılıç’ın eşi Belso’da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmak ayıp değil, ancak belediye başkanının işaret ettiği kişiler buralarda görev yapar. ‘Bu etik midir’ diye tekrar soruyorum” dedi.

Altındağ Belediyesi’nin yaptığı restorasyon çalışması nedeniyle Hamamönü’ndeki değer artışlarının yüz milyarları bulduğunu anlatan Gök, şöyle konuştu: “Bakan Kılıç’ın 2 tane gayrimenkul aldığını saptamış durumdayız. Kendi partinize mensup belediyenin restorasyon çalışmasını yaptığı alanda bir tanesi 25 bin lira, diğeri 2 bin 500 liralık hisseyi satın almanız siyasetçi etiği, ahlakı ile bağdaşır mı? Bu evlerin şu anki fiyatları 300 bin liralarla ifade ediliyor.”



Toplum bunu kaldırmaz



Kılıç’ın taşınmazları, projeyi yürüten belediye bürokratına vekâlet vererek aldığına dikkat çeken Gök, “Altındağ Belediyesi tarihi korumak için restorasyon yapacak, restorasyon öncesi ve sonrası evlerin fiyatlarının ne olacağı belli olacak. Tarihi alanları korumakla görevli şube şefi de vekâletname ile bakana buradan yer alacak. Toplum bunları kaldırmaz” diye konuştu.