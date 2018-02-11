Bakan Kaya'dan 'çocukların ödüllerini geciktirmeyin' uyarısı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, çocukevini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, takdir ve teşekkür alan çocuklara hediyelerinin verilmediğini duyunca, “Yahu okul başladı. Olmaz böyle. Çocuklarımızın ödüllerini geciktirmeyelim\" diyerek, yetkilileri uyardı.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Programı\'na katılmak için Antalya\'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın evini ziyaret ettikten sonra Memur Evleri Mahallesi\'ndeki çocukevini ziyaret etti. Apartmandaki çocukevine giderken, giriş kattaki engelli mahalle sakininin çay ikramını kabul eden Bakan Kaya, ardından ziyaret ettiği çocukevinde kız çocuklarıyla sohbet etti.

Çocuklara ileride ne olmak istediklerini soran Bakan Kaya, aldığı cevaplara sevindi. Çocuklar, bakana psikolog, iç mimar, polis, rehber öğretmen ve sosyal hizmetler uzmanı olmak istediklerini söyledi. Çocukları geleceğe güzel şekilde hazırlamak için kendilerine büyük görevler düştüğünü belirten Bakan Kaya, “İleride bizlere yardımcı olacaksınız. Sizlere, gençlere, çocuklarımıza güveniyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz\" dedi.

ÇOCUKLARIN \'HEDİYE ALMADIK\' YANITI ÜZERİNE BAKANLIK YETKİLİLERİNE UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdiğini belirten Bakan Kaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı yapacağı bir Antalya ziyaretinde, valilikte çocuklarla buluşturmasını istedi. Çocuklara takdir veya teşekkür alıp, almadıklarını da soran Kaya, bir öğrencinin takdir aldığını söylemesi üzerine, “Hediyenizi aldınız mı?\" diye sordu. Çocuklardan \'hayır\' yanıtı alan Bakan Kaya, bu kez bakanlık yetkililerine dönerek, “Biz takdir, teşekkür alan çocuklarımızı ödüllendiriyoruz. Ödül gelmediyse haberimiz olsun. Antalya, geride kalmasın Abdullah Bey\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Çalışkan da “Sayın bakanım 37 takdir, 35 teşekkür, 8 tane de onur belgesi var\" karşılığını verdi. Bakan Kaya ise İl Müdürü Çalışkan\'a dönüp, “Ödüllerimizi dağıttık mı?\" diye sorunca, “Ödül gelmedi bakın bakanım\" yanıtını aldı.

Bunun üzerine Bakan Kaya, “Yahu okul başladı. Olmaz böyle. Çocuklarımızın ödüllerini geciktirmeyelim. Onları motive edeceğiz. Takdir, teşekkür almayanları da daha çok motive edeceğiz\" diye konuştu. Kaya, ardından çocuklara kitap hediye etti.

Kentte esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Kaya, yolda Antalyalılar ile sohbet edip, turistlerle de ilgilendi. Kaya, Çinli turistlerle fotoğraf çektirirken, simitçiden aldığı simitleri de gazetecilere ve çevredekilere ikram etti. Ardından Antalya Olgunlaşma Enstitüsü\'ne geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, sergi açılışını gerçekleştirdi.

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