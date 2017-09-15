Bakan Kaya: 138 bin Suriyeliye psiko-sosyal destek verildi (2)

KILIÇDAOĞLU\'NA TEPKİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Karaköprü İlçe kongresine katıldı. Kongrede partililere hitap eden Bakan Kaya, Samsun\'da şehit Ramazan Taşkın\'nın cenazesine gönderilen CHP çelenklerinin şehit yakınları tarafından istenilmemesi üzerine aileye dava açan Kılıçdaroğlu\'na sert tepi göstererek şunları söyledi:

\"Vatan hainlerinin 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği alçak darbe girişimi sonuçsuz kaldı. Şimdi böyle bir süreci yaşamışken, ana muhalefet partisinin başındaki Kılıçdaroğlu ne yaptı? Utanmadan sıkılmadan bir şehit cenazesine yolladığı çelengini kabul etmeyen şehit ailesine karşı dava açtı. Şehit ailesine dava açan bir ana muhalefet partisi başkanı var. Maalesef bundan da hiç sıkılmadılar. İnsansız hava araçlarıyla öldürülen teröristlerin \'silahı yoktur\' diyerek, onlar \'iş adamıymış\', \'pikniğe gidiyorlarmış\' diyerek görüyorsunuz insansız hava araçlarıyla öldürülen teröristlere sahip çıkan bir ana muhalefet partisi başkanını hep birlikte izliyoruz. Bizler bu milletin bekası için gece gündüz demeden terörle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin maalesef sözcülüğüne soyunanlar, bu ülkeye ne kadar büyük zarar veriyor hep birlikte izliyoruz. Silahlı insansız hava araçlarının terörle mücadelede kullanılmasında rahatsızlık duyuyorlar. Ama bu aynı kişiler, 16 yaşındaki Yasin Börü, terör örgütleri tarafından katledilirken, 15 yaşındaki Eren Bülbül yavrumuz teröristler tarafından hunharca şehit edilirken, sustular. Yine aynı şekilde şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz, şehit edilirken, maalesef yine sessizdiler. Türkiye\'ye her alanda örtülü bir şekilde ambargo uygulayanlar, beraber bir şekilde Türkiye\'ye karşı adeta mücadele ediyorlar. \"

\'BUNLAR İNSANSIZ SİYASET ARACINA TESLİM OLANLAR\'

CHP\'nin düzenlediği \'adalet yürüyüşü\'nü de eleştiren Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şaşırmadık; çünkü bunlar insansız siyaset aracına teslim olanlar olarak, masum insanları katleden teröristlere bu dünyayı dar eden insansız hava araçlarına karşılar. Bugün Türkiye\'de insansız hava araçları milli ve yerli bir şekilde bu ülke topraklarında üretiliyor. Bununla gurur duymaları gerekirken, bununla öldürülen teröristlerin sözcülüklerini yapıyorlar. Yaptığınız siyasetin merkezinde insan yoksa o zaman siz insan düşmanlarının huzur ve barış düşmanlarının sözcülüğünü yapmış oluyorsunuz. Bugün terörle mücadelemizin en etkili unsurlarından biri silahlı insansız hava araçlarımız buna da karşı çıkan bir ana muhalefet partisinin bir genel başkanı var. Yine çelengini kabul etmeyen şehit ailesine dava açan bir ana muhalefet genel başkanı var. Aslında bu ayıpta CHP tarihinde bir kara leke olarak düşmüştür. Bu ayıbı da tüm şehit aileleri üzüntüyle karşılamıştır.\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'ın da katıldığı ve tek listeyle gidilen kongrede Ahmet Aksoy güven tazeleyerek yeniden Karaköprü ilçe başkanlığına seçildi.



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