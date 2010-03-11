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Politika

Bakan Kavaf'a ABD'den 'eşcinsel' tepkisi

Amerikalı Kongre üyeleri, eşcinselliği "hastalık" olarak gördüğünü söyleyen Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’a tepki gösterdi.

11 Mart 2010 02:00

T24 - Amerikalı Kongre üyeleri, eşcinselliği “hastalık” olarak gördüğünü söyleyen Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’a tepki gösterdi.

Amerika Helsinki Komisyonu Başkanı Senatör Ben Cardin ve Başkan Yardımcısı Kongre üyesi Alcee Hastings,  Kavaf’ın sözlerini onaylamadıklarını açıkladı.

Cardin, “Açıklamanın utanç verici olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye’de seçimle işbaşına gelmiş liderlerin bütün insanların haklarını koruması ve bu tür bariz nefreti kınamalı” dedi. Cardin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın hoşgörü çağrısını da desteklediğini vurguladı.

Florida Milletvekili Alcee Hastings de “Bu tür nefret içeren konuşmalar ve cehalet asla kabul edilmemeli, hoş görülmemeli ve siyasi liderler tarafından telaffuz edilmemeli. Bakanın özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir hükümet lideri, sözlerinin ayrımcılığın hoş görülmesi olarak algılanabileceğini bilmeli. Nefret hiçbir zaman kabul edilemez” diye konuştu.

Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir hastalık olduğuna inanıyorum. Tedavi edilmesi gereken bir şey bence” demişti.

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