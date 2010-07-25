-BAKAN KAVAF KEBAN BARAJI'NI İNCELEDİ KEBAN (A.A) - 24.07.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Elazığ'ın Keban ilçesinde incelemelerde bulundu. AK Parti'nin, referandum çalışmaları kapsamında Bingöl'de düzenlenen mitinge katılan Bakan Kavaf, daha sonra Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti. Çırçır Şelalesi'ni gezen Kavaf, alabalık tesislerinde balık yedi. Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı'nı da gezen Bakan Kavaf, İşletme Müdürü Tahsin Yazıcı'dan bilgi aldı. Bakan Kavaf, yarın Tunceli'de düzenlenen ''13. Dut ve Peynir Festivali''ne katılacak.