-Bakan Günay, AA muhabirinin konteynerine misafir oldu VAN (A.A) - 07.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Van'da depremden etkilenenlerin hayatı başka yönlerden görmesi, bir anlamda acılarını ve sıkıntılarını olabildiğince azaltmak için önlem almaya çalıştıklarını söyledi. Temaslarda bulunmak üzere Van'da Ertuğrul Günay, Tahirpaşa konteyner kentinde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Anadolu Ajansı Muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün konteynerine misafir olan ve ikram edilen çayı içen Günay, geçici barınma sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmaların süratle devam ettiğini bildirdi. Depremde hasar gören Van Devlet Tiyatroları Müdürlüğü binası ve il kütüphanesinde incelemesini sürdüren Günay, bahçede kurulan çadırlarda kalan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Günay, bir süre sohbet ettiği ilköğretim mezunu Elvan Kılıç'ın liseye devam etmesi için vali yardımcısı Murat Uzunparmak'a talimat verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait çadırda depremzedelerle ''Eyvah Eyvah 2'' adlı filmi izlemek için Et Balık Kurumu bahçesinde kurulan çadırkentte geçen Günay, film gösterimi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. -Van Devlet Tiyatrosu'- Deprem sırasında Van Devlet Tiyatro binasında bir gösteri olduğunu ve izleyici çocukların burunları dahi kanamadan tahliye edildiklerini belirten Günay, ilk depremden sonra tiyatro binasını açarak bazı küçük etkinliklerde kullanmaya niyetlendiklerini söyledi. İkinci depremde binada bazı hasarların oluşması üzerine risk almaktan kaçındıklarını dile getiren Günay, ''O yüzden burada bir etkinlik yapmıyoruz. Ama gerekli inceleme ve etütler yapıldıktan sonra bilimsel raporlar doğrultusunda gereken güçlendirmelerle yapılacak. Bunu yaparken, yapıyı elden geçirerek bazı yerlerini daha modern ve estetik hale getireceğiz. Şu an Van'da tiyatro için yeterli bir çalışma alanı olmadığı için Van Devlet Tiyatrosu bir bölge turnesinde'' dedi. Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının önce geçici daha sonra kalıcı olarak çözülmesi gerektiğini dile getiren Günay, deprem yaşamış toplumun çeşitli yönlerle rehabilite edilmesi gerektiğinin önemine işaret etti. Günay, bu kapsamda Van'da çeşitli bakanlıkların çadır kentlerde sosyal destek çadırları kurduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Buralarda sinema, tiyatro, kültür sanat etkinlikleri, halk oyunları ve türkü topluluklarının etkinlikleri oluyor. Buradaki insanların hayatın başka yönlerini görmesi ve bir anlamda acılarını ve sıkıntılarını olabildiği ölçüde azaltmak için önlem almaya çalışıyoruz. Bu çadırlardaki faaliyetler daha yoğun hale getirilecek.'' Konteyner kurma çalışmalarına kırsal kesim ve Erciş'te başlandığı için oralarda çadır yerleşiminin büyük oranda bittiğini vurgulayan Günay, Van'da da 15 gün içinde önemli gelişmelerin olacağı yönünde kendisine bilgi verildiğini bildirdi. Günay, Van merkezde şimdiye kadar bin 500 konteynerin kurulduğunu ve 4 bin konteynerin ise altyapısının bitirilmesi için bekletildiğini belirterek, Ankara'ya döndüğünde ilgili birimlere çalışmaların hızlandırılması için halkın dileklerini ileteceğini belirtti. -''Yeni müze için 7,5 milyon lira hazır''- ''Van'a yeni bir müze yapılacak mı?'' yönündeki bir soru üzerine Günay, yeni müzenin yeriyle ilgili belediyle bir sorun yaşandığını söyledi. Belediyenin imar planında bir düzeltme yapması halinde bu yaz temel atacak durumda olduklarını dile getiren Günay, müze için 7,5 milyon liralık kaynaklarının ise hazır olduğunu kaydetti.